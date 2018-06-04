بعد كشفه علاقتهما: والد حسام حبيب يلمّح.. شيرين حامل

ألمح والد الفنان المصري حسام حبيب، حسين حبيب، لانتظاره حفيده الأول من ابنه حسام من زوجته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك من خلال جملة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وهنأ حسين حبيب ابنه بعيد ميلاده، وكتب له قائلاً: “كل سنة وأنت طيب، وتحقّق كل أحلامك.. ويكون حفيدي معاك السنة دي”.

يأتي ذلك، بعد ظهور شيرين في برنامج “مجموعة إنسان”، الذي عرض عبر قناة MBC بوزن زائد ما آثار الشكوك حول حملها بمولودها الأول من حسام.

وكان والد حسام حبيب أول من كشف قصة حب ابنه وشيرين، وأعلن الخبر من خلال صفحته على فيسبوك وتناقلته كل المواقع الإخبارية، إلا أن حسام حينها حرص على نفي ما قاله والده.