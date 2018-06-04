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ريهانا “فطرت قلب” حبيبها السعودي وانفصلت عنه

فنون
المصدر: وكالات
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انفصلت المغنّية الأميركية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل لأنها “تتعب من الرجال أحياناً”، بحسب موقع “الميترو” البريطاني.

وتفيد المصادر أن ريهانا انفصلت عن جميل بعد أكثر من عام قضته معه، وأنّ قرار الانفصال ناتج عنها. وأضاف المصدر: “كانت علاقة جيدة، لكنها انتهت الآن. ريهانا فطرت قلبه، وهذا ما تفعله: تفطر قلوب الرجال. لقد تعبت منه، فهي تتعب من الرجال في بعض الأحيان”.

ويذكر أنّ عدسات الصحافة الأجنبيّة رصدت الثنائي في باريس وخارج أحد المقاهي في جزيرة إيبيزا، بالاضافة إلى تسريب صورهما في أوضاع حميمة.
كما أن ريهانا شاركت أخيراً في فيلم “Ocean’s Eight” وهو الأحدث في سلسلة الأفلام الشهيرة، إلى جانب ساندرا بولوك وكايت بلانشيت والذي يفترض أن يبدأ عرضه قريباً.

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