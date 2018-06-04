هذا هو المسلسل الأول في رمضان!

اطلق موقع “بصراحة” عبر صفحته الخاصة عبر موقع “تويتر” استفتاء حول “أفضل مسلسل في رمضان 2018″، فاختار الجمهور بين: طريق، ومشيت، تانغو وموت أميرة.

وتصدر مسلسل “طريق” (انتاج صباح اخوان) نتائج الاستفتاء بـ 44% وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وعابد فهد، وحلّ بالمرتبة الثانية مسلسل “موت أميرة” (انتاج مروى غروب) الذي يلعب بطولته مازن معضم وشيراز بـ 25%، اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مسلسل “تانغو” (انتاج ايغل فيلمز) الذي يلعب بطولته باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة بـ 24%، واخيراً مسلسل “ومشيت” (انتاج داي تو بيكتشيرز) الذي يلعب بطولته كارين رزقالله، وبديع ابو شقرا بـ 7%.

الاستفتاء تم طرحه بتاريخ 2 حزيران/يونيو الحالي الساعة 5:30 بعد الظهر وبعد اقل من 48 ساعة على طرحه وبعد 1987 صوتاً، تصدر مسلسل “طريق” (انتاج صباح اخوان) الذي يلعب بطولته نادين ن. نجيم وعابد فهد وغيرهما، بـ 44%.

اي مسلسل برأيكم هو الافضل في #رمضان_٢٠١٨ بين… — bisara7a.com|بصراحة (@bisara7a) June 2, 2018

المصدر: بصراحة