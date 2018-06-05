حقيقة باسل خيّاط في “تانغو” تُكشف في نهاية مأساوية

قد تخرج الخيانة الزوجية وآثارها المدمرة في مسلسل “تانغو” من إطار البحث عن قاتل “فرح” (دانييلا رحمة)، والتسبب بالحادث الذي تعرض له “عامر” (باسل خياط) ووضعه في غيبوبة منذ الحلقة الأولى للمسلسل.

المعادلة الأخرى التي بدأت تتكشف ملامحها من بداية حلقات الأسبوعين الأخيرين من العرض، تؤكد أن عامر أو باسل خياط يعمل مع تجار السلاح، ويتجّه إلى تجارة تبييض الأموال، وهذا ما سيضعنا أمام اكتشاف جديد من خلال فصول القصة الحماسية خصوصاً بعد أن جعلنا المُخرج نشك في كل المحيطين من أفراد وأصدقاء العائلتين بأنهما وراء مقتل فرح والحادث الذي غيّب عامر وجعله يقبع في المستشفى.

وأشارت معلومات، الى أن الجريمة التي وقعت وحادث السيارة الذي تسبب بالمأساة قام به عناصر من المافيا التي تراقب عامر وأن الأمر يتعلق بالتجارة المرادفة لأعماله، ويتضح ان الامر لا يقتصر على السلاح بل يتعلق ايضاً بتجارة الممنوعات وأن زوجة عامر “لينا” متورّطة في قضية ممنوعات قبل تعرفها إلى فرح؛ ما يؤكد أن فرضية القتل هي بدافع مافيا ولا علاقة لها بالخيانة التي يحاول المسلسل تسليط الضوء عليها من اللحظات الأولى.

وكشفت معلومات أخرى، أن عامر قد يُتوفى في المستشفى بفعل حالته الصحّية، وأن خيوطاً جديدة ستُكشف عن مافيا دولية لها علاقة بالحرب في السنوات الأخيرة.

(نواعم)