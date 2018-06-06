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كم بلغ سعر فستان زفاف نادين نجيم في “طريق”؟

فنون
المصدر: وكالات
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أثار فستان الزفاف الّذي أطلّت فيه الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في مسلسل “طريق”، إعجاب المشاهدين الّذين انبهروا بجمالها في مشهد زواجها من الممثل عابد فهد.

لينتشر في الآونة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثمن الفستان هذا والذي بلغ نحو 11,000 دولار أميركي.

وتواصل نجيم نجاحات مشاركتها في هذا العمل الّذي تخوض فيه السباق الرمضاني الحالي إلى جانب أهم الممثلين، وفي طليعتهم عابد فهد، ختام اللحام، زينة مكّي، جنيد زين الدين، وغيره

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Publiée par ‎فن اون لاين اغاني.fan on line music‎ sur samedi 2 juin 2018

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