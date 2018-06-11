تسريب قائمة المدعوِّين لزفاف عمرو دياب.. هل يحضر أبناؤه؟!

تشير الأخبار المنتشرة في مصر إلى أنّ الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني قررا إقامة حفل زفافهما قريباً جداً، فقد أكَّدت بعض المصادر المقرّبة من الطّرفين أنّهما حالياً بصدد تجهيز قائمة أسماء المدعوين لحفل الزفاف المقرّر إقامته بعد عيد الفطر مباشرة بجزيرة “ميكونوس” اليونانية، بحسب ما أفادت مجلة “سيدتي”.

وأشارت المصادر إلى أنّ قائمة المدعوين التي تمّ إعدادها بشكل مبدئي ضمّت عدداً كبيراً من الفنّانين على رأسهم شيرين رضا الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب وكذلك الفنّانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان إضافة إلى كلٍّ من الفنّانين محمد منير ومحمد فؤاد وأنغام وخالد سليم والشاب خالد والموزع الموسيقي الشاب نادر حمدي وحميد الشاعري و”السيناريست” تامر حبيب والمطرب الشاب أحمد فهمي والفنّان عادل إمام ونجليه محمد ورامي إمام وكذلك الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي.

القائمة المسربة ضمّت العديد من الأسماء المبدئية للحفل الذي يشرف النجمان عمرو دياب ودينا الشربيني على كلّ تفاصيله حالياً بداية من الديكورات وصولاً إلى المطربين الذي سيحييون الحفل مع التأكيد على اتجاه “الهضبة” للاستعانة بنجوم عالميين لإحياء الحفل.

إلا أنّ سؤالاً يطرح في هذا الصدد وهو ما إذا كان أبناء عمرو دياب سيحضرون حفل زفافه خصوصاً عبد الله وكنزي وجنا وهم أبناؤه من زوجته زينة عاشور التي لم ترد أيّ أخبار تفيد عن انفصالهما رسمياً حتى الآن، فيما تؤكّد المعطيات حضور ابنته نور للحفل خصوصاً مع علاقة الصداقة التي تجمعها بدينا الشربيني والتي بدت واضحة في الصورة التي نشرتها نور عبر حسابها على “انستغرام” وجمعتها بوالدها ودينا الشربيني وهي الصورة التي تم التقاطها في لندن منذ أيام.

(سيدتي)