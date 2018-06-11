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ريهانا تعود إلى الملابس الفاضحة بعد هجرها صديقها السعودي!

فنون
المصدر: وكالات
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عادت النجمة العالمية ريهانا تطلّ بلوكات جريئة ومثيرة وبملابس فاضحة بعد إنفصالها عن حبيبها الميلياردير السعودي حسن جميل.

تُعتبر ريهانا رائدة في عالم الموضة، هي أكثر من يتقن اعتماد وتنسيق الصيحات الجديدة والرائجة وأبرز ما اعتمدته مؤخراً، الجينز الواسع بأسلوب الـ Baggy الذي اختارته بخصر عال مع جاكيت دنيم باللون الأبيض مثله وتحتها Body Suit أبيض من الدانتيل الشفاف.

كما ظهرت بملابس اللانجري وبتوب برباط رفيع بقماشٍ حريريّ ومن الدانتيل بأسلوب الـ Camisole وذلك مع سترة الدنيم والجينز.

ومن الإطلالات الفاضحة الأخرى التي اعتمدتها تلك التي ارتدت فيها السروال المطبّع بالنشقة العسكريّة مع Body Suit شفاف أيضاً.

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كما أطلّت بلوكات بقميص وسروال من الترتر ولكن بقماش شفاف جداً كشف عن جسمها وفي لوكٍ آخر بقميصٍ حريريّ يشبه قميص النوم وكي تزيد الطين بلّة، حرصت أن تجعل أكمام هذا القميص الحريريّ منسدلة على أكتافها لتكشف عن صدرها وأكتافها.

(ياسمينا)

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