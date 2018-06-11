نادين نسيب نجيم ترد على تيم حسن وتكشف حقيقة استبعادها من “الهيبة-العودة”!

خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صمتها بعد تصريحات النجم تيم حسن خلال استضافته ببرنامج “مجموعة إنسان” عن عدم مشاركتها في مسلسل “الهيبة العودة”.

ووأكّد حسن أنه اتفق مع المخرج والمنتج على الاستعانة بوجه آخر غير نجيم، معتبرًا أنه حقق معها 3 نجاحات بالدراما وهذا يكفي!

وقالت نجيم في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إن موضوع استبعادها تم بالفعل من وراء ظهرها من دون أن تعرف، لكنها تشكر الله أن هذا حدث لأنه كان خيرًا لها بغض النظر عن الأسباب التي كانت سببًا في استبعادها.

وأضافت : “شكراً لقيت مطرحي بالمكان الصح وبالتوفيق للجميع”، في إشارة إلى مشاركتها ببطولة مسلسل “طريق” مع الممثل عابد فهد.

فعلاً الموضوع صار ورا ضهري ويلّي صار الحمدالله صار لخيري بغض النظر عن الأسباب وشكراً لقيت مطرحي بالمكان الصح وبالتوفيق للجميع 💝 https://t.co/CrIehtKhOJ — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 10, 2018

وكان حسن قد أكد أن مسلسل “الهيبة- العودة” لم يتأثر برحيل بطلة الجزء الأول نادين نسيب نجيم، نافيًا ما تردد حول وقوفه وراء الحملة التي يشنها بعض معجبيه عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفًا أن آراءهم لا تمثله رغم حبه لهم.

كما نفى حسن ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين نجيم في كواليس الجزء الأول من “الهيبة” دفعته لتصغير حجم دورها، وبالتالي انسحابها، موضحًا أن علاقة صداقة واحترام متبادل تجمعه بها.

(فوشيا)