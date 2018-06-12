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كيف ستنتهي “طريق” بين أميرة وجابر؟

فنون
المصدر: لبنان 24
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شكّل مسلسل “طريق” بطولة نادين نجيم وعابد فهد، علامة فارقة في رمضان، انطلاقاً من أن المسلسل مستوحى من رواية “الشريدة” لنجيب محفوظ، إضافة الى طريقة تجسيد هذه القصة، والمواقف المميزة التي سجلت فيها.

هذا المسلسل الذي لاقى نسبة مشاهدة عالية، خصوصاً وان هذين النجمين شكلا ثنائياً رائعاً في مسلسلات رمضان، لا تزال أحداثه تجذب المتابعين على الرغم من أننا قد شارفنا على نهاية الشهر الفضيل.

وأشارت معلومات لـ”لبنان 24″ الى ان نهاية مسلسل “طريق” لن تكون نهاية سعيدة على الاطلاق، بل ستشهد وفاة جابر، بعد اكتشافه انه مصاب بمرض خطير، والذي يتزامن هذا الخبر، مع بدء معاملات طلاقه من أميرة، وبالتالي فان جابر سيجد نفسه وحيداً في المستشفى من دون زوجته وسيفارق الحياة وحيداً، على وقع ازدياد الأنا والانانية وحب التعالي عند أميرة.

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