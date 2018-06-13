تفاصيل الجزء الثالث من “الهيبة”.. مفاجأة ناريّة تنتظر الجمهور!

أعلن المخرج سامر الزرقاوي عن الإعداد لموسم ثالث من مسلسل “الهيبة”، وقد تم بالفعل توقيع عقود الموسم الثالث المقرر بدء تصويره أوائل عام 2019، تحت إدارة نفس فريق العمل القديم، ولكن الأحداث ستختلف قليلاً، وذلك بحسب موقع “عربي بوست”.

ووفقاً للتقارير، فإن أحداث الموسم الثالث من العمل ستتحرك انطلاقاً من نهاية الموسم الأول، وليس من نهاية الموسم الثاني، حيث سيشهد العمل مجموعة من المفاجآت النارية أهمها وفاة “ناهد عمران” والدة جبل التي تجسد شخصيتها الممثلة القديرة منى واصف.

وكشفت التقارير أيضاً أنه سيتم قتل شخصية هامة ومؤثرة في الموسم الثالث إلى جانب وفاة ناهد عمران، لتتحرك الأحداث في سياق من الرغبة في الثأر، غير أنه لم يتحدد بعد من سيشارك تيم حسن بطولة العمل.

أما المشكلة فستكون في شخصية “عليا” التي جسدتها الممثلة نادين نسيب نجيم والتي أعلنت امتناعها عن العودة للمسلسل مجدداً، وبالتالي سيكون أمام صنّاع العمل معضلة تغيير الممثلة التي تقوم بدورها أو إنهاء شخصيتها بتعرضها للقتل مثلاً، وكتابة شخصية نسائية جديدة تشاطر تيم حسن البطولة.