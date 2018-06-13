نجمة “الهيبة العودة” تواسي ناصيف زيتون بوفاة والده.. وهكذا ردّ عليها

واست الممثلة نيكول سابا احدى بطلات مسلسل “الهيبة-العودة” النجم ناصيف زيتون بوفاة والده عبر موقع التواصل الجتماعي “تويتر”.

ورد عليها ناصيف شاكراً لها مواساتها قائلاً لها: “يخليلك عيلتك يا ربّ”.

مرسي يا نيكول يخليلك عيلتك يا ربّ 🌹 https://t.co/fJ0sGlUr4i

مرسي يا نيكول يخليلك عيلتك يا ربّ 🌹 https://t.co/fJ0sGlUr4i — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) June 13, 2018

يشار الى ان مجموعة من الفنانين والمشاهير العرب تقدموا بالتعزية عبر “تويتر” لناصيف الذي رد عليهم جميعا، من بينهم ناجي اوسطا، مي حريري جو رعد داليدا خليل وغيرهم.