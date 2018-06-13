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نجمة “الهيبة العودة” تواسي ناصيف زيتون بوفاة والده.. وهكذا ردّ عليها

فنون
المصدر: وكالات
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واست الممثلة نيكول سابا احدى بطلات مسلسل “الهيبة-العودة” النجم ناصيف زيتون بوفاة والده عبر موقع التواصل الجتماعي “تويتر”.

ورد عليها ناصيف شاكراً لها مواساتها قائلاً لها: “يخليلك عيلتك يا ربّ”.

مرسي يا نيكول يخليلك عيلتك يا ربّ 🌹 https://t.co/fJ0sGlUr4i

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يشار الى ان مجموعة من الفنانين والمشاهير العرب تقدموا بالتعزية عبر “تويتر” لناصيف الذي رد عليهم جميعا، من بينهم ناجي اوسطا، مي حريري جو رعد داليدا خليل وغيرهم.

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