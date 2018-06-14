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حفلات نجوم الغناء العربي في عيد الفطر.. إليكم أماكنها!

فنون
المصدر: وكالات
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عادةً ما تحظى حفلات عيد الفطر باهتمام الجمهور، خصوصا أنها تأتي بعد شهر رمضان الذي يتوقف فيه الفنانون عن إحياء الحفلات. ويشهد عيد الفطر هذا العام، العديد من الحفلات الغنائية الاستثنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي في بلدان عدة حول العالم.

– لبنان

كارول سماحة

وائل جسار

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نادر الأتات

ملحم زين

ناصيف زيتون

وائل كفوري

حسين الديك

ناجي أسطا

رويدا عطية

– مصر

هشام عباس

محمد عدوية

– الإمارات – دبي

أصالة

عاطف أسلم

محمد سليم

– الأردن

فارس كرم

– الكويت

شيرين عبدالوهاب

زياد برجي

– تركيا

نانسي عجرم

– الدنمارك

أيمن زبيب

– فرنسا

نجوى كرم

(فوشيا)

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