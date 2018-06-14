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سيلفستر ستالون متّهم بالاغتصاب… وهذه التفاصيل

فنون
المصدر: وكالات
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أعلن الادعاء في لوس انجلوس أن فريقه المعني بالجرائم الجنسية ينظر في قضية ضد النجم العالمي سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام “روكي”.
ولم يقدّم جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس انجلوس تفاصيل، لكنه قال إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية في ولاية كاليفورنيا.

وكان مارتن سينجر محامي ستالون أعلن في كانون الأول الماضي أن امرأة “قدّمت بلاغاً إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاماً”.

وقالت شرطة سانتا مونيكا في كانون الأول إنها تحقق في شكوى قدمت في تشرين الثاني 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينيات.

وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة إلى ترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.

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