ولعت” بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ”فضايح”!

أثار الممثل يوسف الخال جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغريدة نشرها وردّ فيها على الممثلة نادين نسيب نجيم.

فقد كتب على حسابه على “تويتر”: “وأنا كمان عندي نصيحة إلك بس متل ما إنت قلتي تماماً مبارح ع الهوا ما بتنقال ع الهوا تما تعمل فضايح”.

وبعد تعرضه للانتقادات من متابعي نجيم، أضاف في تغريدة أخرى: “تعليقاً ع آخر تويت. إنتو حرّين ما تحبّوا بس إنتو مش حرّين ابداً تسبّوا. بس سلّيتكن شوي وفشّيتوا خلقكن. بس تخلّصوا قولولي. بعد في خالتي ما جبتوا سيرتها”.

وتابع: “هيدا المنبر يا ولاد للكبار، للآراء الحقيقية مش منبر لنضل نطبب لبعضنا بعمى ما فيه منطق. الحمدالله اللي متابعينني ما بيشبهوكن”.

وجاء ذلك رداً على تصريح كانت أدلت به نادين أثناء حلولها ضيفة في برنامج محمد قيس. وقالت تعليقاً على صورة للخال إنها ترغب في تقديم نصيحة له لكن ليس على الهواء.

(لها)