“الوسوف” في إطلالة “تاريخية”… وتحية خاصة منه لعابد فهد

غصّت صالة السفراء في كازينو لبنان بوفود انتظرت إطلالة سلطان الطرب جورج وسوف الاولى على المسارح اللبنانية منذ نحو السنتين، في حفل نظمته شركة “شوت برودكشن” لمناسبة عيد الفطر.

وقد افتتح الحفل الذي حضره أكثر من 600 شخصاً، بوصلة غنائية للنجم آدم الذي اكد أن وقوفه على المسرح في نفس الحفل مع “أبو وديع ” هو بمثابة حلم كبير يتحقق، وقد غنى باقة من أجمل أغانيه مثل “هذا انا ” “خلص الدمع بعيوني” و “خلصت الحكاية”.

وفي تفاعل جنوني، غنى ” الوسوف” لحوالي الساعتين أغانٍ عشقها جمهوره مثل “حلف القمر”، “بتعاتبني على كلمة”، “يا بياعين الهوا”، “كلام الناس”، “ارمي الشبك”، “صابر وراضي”، كما غنى لكل من الفنانين وردة الجزائرية “اسمعوني” وللراحلة أم كلثوم “بعيد عنك” وعبد الحليم حافظ “أي دمعة حزن لا لا”.

وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والفنية والاعلامية تقدمهم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والفنان عابد فهد، وقد وجّه “أبو وديع” تحية للأخير على نجاح مسلسله “طريق” ودعاه للصعود معه الى المسرح، فلبّى فهد الدعوة مؤكداً أن “له الشرف ان يستمع لشهادة مطرب كريم، قلبه كبير وعطاءاته لا تنتهي”.