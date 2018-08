إليسا تتفوّق بثروتها على سعد لمجرد ووائل كفوري بعد “إلى كل اللي بيحبوني”

لم تمضِ فترة طويلة على إطلاق النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد مع شركة “روتانا” والذي حمل عنوان “إلى كل اللي بيحبوني”، وهو الحادي عشر في مسيرتها الغنائية، حتى استطاعت تحقيق أرقام قياسية في نسبة الإستماع والتحميل عبر “يوتيوب” ومنصات الموسيقى على شبكة الإنترنت.

إليسا، وبحسب عدد من متابعيها، الذين قاموا بإحصاء ثروتها من المشاهدات، عبر “يوتيوب” من الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر 2016 وحتى الثامن والعشرين من تموز/ يوليو 2018، حقّثت أكثر من 800 مليون مشاهدة.

وبذلك تكون إليسا قد احتلّت المرتبة الأولى بين النجوم العرب من حيث نسبة المشاهدات، متفوّقةً على سعد لمجرد الذي حلّ ثانياً، وبعده نانسي عجرم، تامر حسني، أصالة ونجوم آخرين.

يُشار إلى أنّ إليسا كانت قد صوّرت أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني” على طريقة الفيديوكليب تحت إدارة المخرجة أنجي الجمال في بيروت وعلى مدى ثلاثة أيام، ومن المرتقب صدور العمل المصوّر بعد حفلها ضمن مهرجانات “أعياد بيروت”.

Allous!! 😍 look who has surpassed 800M views on #YouTube after releasing her new album & still ranking top1 amongst arab artists 😍👏 congratulations our star💃🎉

**the views have been calculated since 30/12/2016 until 28/7/2018 🔝@elissakh 😍❤#الى_كل_اللي_بيحبوني pic.twitter.com/4ryDwx0ONi

— Abeer (@abeer_d16) August 1, 2018