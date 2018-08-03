تامر حسني يطرح ألبوم “عيش بشوقك” ويتصدّر عالميًا!

بعد حملة دعائية ضخمة دامت لعدّة أسابيع وشملت المنصات الإلكترونية والمتاجر الرقمية كافة، طرح النجم المصري تامر حسني ألبومه الجديد “عيش بشوقك” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الألبوم يضمّ 13 أغنية وهي “لولاك حبيبي”، “قابلتيني”، “ناسيني ليه”، “كفاياك اعذار”، “عيش بشوقك”، “وأخيراً”، “وانت معايا”، “حكايات الحب”، “تمن إختيار”، “ورد صناعي”، “ولا يوم من أيامه”، “١٠٠ وش” و”حلم سنين”.

تامر حسني صوّر أغاني الألبوم كافّة، كل أغنية بأسلوب مختلف عن الأخرى، منها على طريقة الجرافيكس، وغيرها بقالب درامي قائم على التمثيل وتجسيد قصص كاملة على شكل أفلام قصيرة مابين مشاكل العلاقات العاطفية، أوجاع الناس بشكل عام، فضلًا عن الـLyric Videos وأفكار أخرى مصورة تعتبر بمثابة إطار عام لأنماط الموسيقى بعيدًا عن التمثيل الدرامي.

ومن الواضح أن هذا الألبوم سيشكّل من ناحية نقلة نوعية في مسيرة تامر حسني الغنائية ومن ناحية أخرى، محطّة مهمّة في رفع مستوى الصناعة الموسيقية إلى مستوى آخر تمامًا، من خلال مواكبته للتطور العالمي ابتداءً من الحملة الدعائية الضخمة التي رافقت إطلاقه، مرورًا بإصداره على شكل أسطوانات مدمدة و”فلاشات ميموري” ووصولًا إلى تصويره وتجسيده كاملًا.

الجدير ذكره أن تامر حسني تصدّر الترند العالمي منذ اللحظات الأولى على إطلاق ألبومه “عيش بشوقك” كما وحققت أغاني العمل نسب مشاهدة مرتفعة جدًا.

لمشاهدة فيديوهات ألبوم تامر حسني “عيش بشوقك”: