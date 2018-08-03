ميريام فارس تخاطب جمهورها لأول مرة وتتحدث عن مرضها

خاطبت ميريام فارس جمهورها لأول مرة لكي تخبرهم عن تطور حالتها الصحية بعد أن خضعت لجراحة دقيقة مؤخراً كانت ترفض الكشف عن تفاصيلها.

فقد نشرت ميريام فارس عبر حسابها على “انستقرام” بضع مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من محبيها وهم يتمنون لها الشفاء العاجل ويعبرون عن دعمهم لها خلال وعكتها الصحية الأخيرة، حيث أرفقت المنشور برسالة قالت فيها: “شكر كبير لكل Myriamees، أنا كمان اشتقتلكن كتير وإن شاء الله بتعافى بسرعة وبشوفكن قريباً”.

ورغم أن النجمة اللبنانية مازالت تخبئ تفاصيل مرضها المفاجئ، إلا أنها طمأنت جمهورها على تحسن حالتها الصحية ووعدتهم بالعودة قريباً للغناء.

وكانت النجمة اللبنانية قد أثارت قلق جمهورها بعد أن اعتذرت عن حفلها الغنائي الضخم الذي كان مقرراً إقامته في العاصمة البريطانية لندن يوم 25 أغسطس المقبل، بسبب عدم تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، خاصة وأنها كان من المفترض أن تغيب عن الساحة لمدة 6 أسابيع فقط، ولكن غيابها عن هذا الحفل يؤكد أن فترة تعافيها قد تمددت بأمر الأطباء.