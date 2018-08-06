بالصورة – جمال طفليّ شاكيرا وبيكيه يبهر الملايين… من يشبهان أكثر؟

نشرت الفنانة الكولومبية شاكيرا، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لطفليها أذهلت متابعيها.

وبدا الصغيران فيها بملامح جميلة جداً. وجاءت الكثير من التعليقات لتعبر عن الدهشة لجاذبية هذين الطفلين. وقد ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس بأسلوب الروك.

وأرفقتها المغنية بهذا التعليق: “نحن نغني الروك أيضاً أمي”. وحازت أكثر من مليونين و363 ألف إعجاب.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “”مرحبا شاكيرا طفلاك مذهلان” و”كم هما وسيمان هذان القلبان” و”طفلان رائعان”…

ويشار إلى أن النجمة أطلقت مؤخراً جولتها في الولايات المتحدة الأميركية من شيكاغو بعد 7 سنوات من الغياب. وقالت تعليقاً على ذلك: “لطالما حلمت بهذه اللحظة”.