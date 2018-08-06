بعد الكشف عن وصية جورج مايكل.. حبيبه اللبناني في صدمة

شارك حبيب جورج مايكل اللبناني الأصل فادي فواز مع متابعيه تغريدة غريبة حيث كتب فقط “جورج أكرهك”.

وكشف موقع TMZ المتابع لأخبار النجوم أن هذه التغريدة جاءت بالتزامن مع الكشف عن وصية المغني الراحل جورج مايكل الذي كان شريكه لسنوات طويلة.

فقد صدم المصور ومصفف الشعر الذي لا يزال يعيش في منزل مايكل في شمال لندن أن مايكل لم يترك له شيئًا ولم يذكره في وصيته.

وكان فواز (43 عاماً) أول من عثر على جثة جورج مايكل بعد وفاته، لتلاحقه الإتهامات من العائلة والأصدقاء وكثُرت حوله الشبهات التي زعمت قتله للنجم على الرغم من تبرئته، إلا أن الظروف المحيطة بوفاته ما زالت غامضة حتى اليوم.