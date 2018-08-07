بالفيديو- شاهين “الهيبة” يتحوّل إلى الغناء مع ناصيف زيتون…

أحيا النجم ناصيف زيتون حفلاً غنائياً في الليلة الثالثة من مهرجان أعياد بيروت للعام 2018 في واجهة بيروت البحرية، وذلك ضمن جدولة الحفلات الخاصة بالدورة السابعة من المهرجان التي تجمع عدداً من نجوم الفن.

مساء الأحد 5 آب كان الموعد المنتظر، وبالفعل استطاع ناصيف زيتون كسب الرهان بشكل فعليّ قبيل حفله بعدّة أيام بعد أن نفدت معظم البطاقات، وقد إختار زيتون أغنيته الشهيرة “شو حلو” لافتتاح الحفل، وتابع مع “كلو كذب”، “نامي عصدري”، “مش عم تظبط معي” وأغنيات أخرى.

هذا وأبدى الجمهور تفاعلاً كبيراً معه خلال غناء تتر مسلسل “الهيبة” والذي يحمل عنوان “مجبور”، والذي قدّمه بمشاركة الممثل عبدو شاهين (من نجوم المسلسل والذي جسّد دور شاهين)، أما الختام فكان مع أغنية للكبير إيلي شويري “بكتب اسمك يا بلادي”.