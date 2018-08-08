المرض يجمع سعيد الماروق وإليسا رغم الخلاف وزياد برجي يعتذر

تجاوز المخرج سعيد الماروق خلافاته مع الفنانة إليسا التي تمتد لأكثر من عشر سنوات وهنأها مشيداً بشجاعتها في تخطي المرض الخبيث والذي هو نفسه عانى منه حيث أصيب منذ ثلاث سنوات بسرطان الرئة٠

ونشر الماروق صورة له مع إليسا من آخر عمل جمعهما والذي كان سبب الخلاف وكتب: “إليسا الحمدالله على سلامتك وسلامة كل إنسان حارب وعم يحارب مرض السرطان. إليسا هيدي شجاعتك وايمانك وقوة الخالق الله يحميكي ولكل يلي بحبوك ومني انا كل الحب سلامة قلبك يلا نفرح “.

وفي السياق نفسه، الفنان اللبناني زياد برجي ورغم الخلاف مع إليسا كتب لها في “تويتر”: “لهذا أنت ما انت عليه إليسا عزيزتي صديقتي أختي أعتذر أحبك”.