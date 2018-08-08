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الموت يفجع نجماً لبنانياً!

فنون
المصدر: وكالات
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توفي فهد عساف والد الفنان سليم عساف اليوم الثلاثاء الواقع في 7 آب.

وبهذه المناسبة الحزينة كتبت نجوى كرم على حسابها قائلة: “الله يرحم بيك وتكون نفسه في السماء”.

يصلى على جثمان الراحل نهار الاربعاء الواقع في 8 آب الساعة الثانية عشر ظهراً في مسقط رأسه الورهانية.

تقبل التعازي بعد الدفن وايام الخميس والجمعة في 9 و 10 آب من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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ونهار الاحد من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء في دار الورهانية.

ونهار الاثنين الواقع في 13 آب في دار الطائفة الدرزية – بيروت من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً.

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