الموت يفجع نجماً لبنانياً!

توفي فهد عساف والد الفنان سليم عساف اليوم الثلاثاء الواقع في 7 آب.

وبهذه المناسبة الحزينة كتبت نجوى كرم على حسابها قائلة: “الله يرحم بيك وتكون نفسه في السماء”.

يصلى على جثمان الراحل نهار الاربعاء الواقع في 8 آب الساعة الثانية عشر ظهراً في مسقط رأسه الورهانية.

تقبل التعازي بعد الدفن وايام الخميس والجمعة في 9 و 10 آب من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ونهار الاحد من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء في دار الورهانية.

ونهار الاثنين الواقع في 13 آب في دار الطائفة الدرزية – بيروت من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً.