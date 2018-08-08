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بالصورة – ماذا كشف صديق إليسا المقرب عن مرحلة مرضها؟

فنون
المصدر: وكالات
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نشر عارض الأزياء والصديق المقرب من الفنانة إليسا وديع النجار، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة جمعتهما أثناء قضائهما إحدى الإجازات معاً.

وتعليقاً على الصورة كتب: “الله يخليلنا ياكي ويخلينا لإلك. الكليب رجع عيشني مرحلة تنذكر و انشالله ما بتنعاد، ولا مع أي حدا بحبك كتير. والحمد الله ألف مرة على الشفاء، انت بطلة حقيقية ومنفتخر فيكي”.

وجاء ذلك بعدما فاجأت الفنانة اللبنانية معجبيها بانتصارها على مرض السرطان. وهو ما أعلنته في فيديو كليب أغنيتها الجديدة “الى كل اللي بيحبوني”.

وحققت الصورة والتعليق أكثر من 17 ألف إعجاب. وتفاعل المتابعون معهما وتمنوا للنجمة التمتع دائماً بالصحة. كما أبدى الكثيرون إعجابهم بشجاعتها خصوصاً أنها أخفت مرضها.

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