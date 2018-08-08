بالفيديو: هاني شاكر يبكي على الهواء بسبب مرض اليسا

قدم الفنان هاني شاكر التحية للفنانة اللبنانية إليسا على شجاعتها وصراحتها بإصابتها بمرض السرطان، مؤكداً أنه خاض تجربة مريرة وقاسية مع ابنته دينا في محاربة هذا المرض الخبيث.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم” الفضائية، أنهاها بنوبة بكاء: “ابنتي دينا خلال مرضها بالسرطان كانت قوية وشجاعة وحاولت أن تتعايش مع المرض، وكانت تقرأ عنه وأعراضه ومضاعفاته الكثير، وكانت لديها عزيمة للانتصار على المرض لكنها إرادة الله”، حيث توفيت ابنته جراء المرض منذ عدة سنوات.

وتلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد إعلان إليسا أمس الثلاثاء عن تعافيها من سرطان الثدي، حيث أخفت عن الجميع إصابتها به، لتعلن عنه من خلال كليبها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”.

ومنذ ذلك الحين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الحب والدعم للمطربة التي يلقبها جمهورها بـ “ملكة الإحساس”، وحرص عدد كبير من زملائها على دعمها من خلال تصريحاتهم الإعلامية وتدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.