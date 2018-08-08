تفاعل كبير من النجوم مع إليسا بعد “إلى كل اللي بيحبوني”

تفاعل عدد من النجوم مع إليسا فيما عانت منه وبادر العديد منهم ليتمنوا لها دوام الصحة والعافية؛ بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها كليب النجمة إليسا والذي طرحته منذ ساعات قليلة، وكشفت من خلاله عن إصابتها بمرض السرطان وتلقيها العلاج دون إخبار جمهورها أو التحدث عن معاناتها.

ومن أبرز الفنانين الذين قاموا بالتعليق على الكليب وقصته النجمة شيرين عبدالوهاب وعلقت قائلة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “ألف ألف سلامة عليكي وإن شاء الله ربنا معاكي، وإنتي قوية وبإذن الله كله هيعدي وألف سلامة وكلنا جنبك”.

ألف ألف سلامة عليكي وإن شاء الله ربنا معاكي، وإنتي قوية وباذن الله كله هيعدي وألف سلامة وكلنا جنبك ♥️@elissakh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 7, 2018

بينما قام النجم راغب علامة بالتأكيد على صدمته بهذا الخبر. وغرد قائلا: “الحمدلله على سلامة صديقتي العزيزة إليسا.. الخبر كان مفاجئ.. لكن اللي حارب الحساد والحاقدين قادر ينتصر عالمرض ..انشالله بتكون كل أيامك حلوة متل صوتك ولا تشوفي إلا الصحة والسعادة والنجاح ..ألف الحمد لله على سلامتك”.

الحمدلله على سلامة صديقتي العزيزة إليسا..الخبر كان مفاجيء..لكن اللي حارب الحساد وألحاقدين قادر ينتصر عالمرض ..انشالله بتكون كل ايامك حلوة متل صوتك ولا تشوفي إلا الصحة والسعادة والنجاح ..الف الحمدلله على سلامتك@elissakh — Ragheb Alama (@raghebalama) August 7, 2018

أما الفنانة آيتن عامر فنشرت لقطة من الكليب على صفحتها الرسمية على موقع الإنستقرام وعلقت: “سلامة قلبك وتجربة علمتينا منها كتير ويا رب ما تنعاد وتتهني بالصحة والسعادة دايما”.

أما ريم البارودي فقد وصفت الناس الذين يعانون من شدة الألم بأنهم الأكثر قوة وإبداعًا حيث نشرت مقطعًا من الفيديو على صفحتها الرسمية بالإنستقرام وعلقت قائلة: “أقوى الناس هم ليسوا من يقومون بإظهار قوّتهم أمامنا، بل أولئك الذين يفوزون بمعارك لا نعرف عنها شيئاً. تحيّة لإليسا‬⁩ على شجاعتها الرائعة بمعركتها على مرض السرطان، بتمنّالك تضلي عطول بصحة وعافية وتبقي المتل الأعلى بالعزم والإرادة. Love u.”

أما الفنانة ميريهان حسين فحولت قضية إليسا لقضية عامة للفنانين. ووجهت رسالة شديدة اللهجة للذين يهاجمون النجوم حيث قالت: “كان نفسي من فترة أقول للناس ارحموا الفنانين شوية… الفنانين والفنانات مش زي مانتوا فاكرينهم بيتدلعوا ويكسبوا ملايين لأ .. انتوا ماتعرفوش التعب والظروف القاسية جدا اللي ممكن تعدي على فنان ومايقدرش يعبر عنها ولا يملا الدنيا شكوى زي أي شخص عادي… أبسط حقوقه إنه يعبر عن ألمه مايقدرش يصرح بيه … لأنه هايفتح على نفسه أبواب حكم الناس القاسية اللي مابترحمش واللي هاتألف فوق الحكاية الحقيقية مليون حكاية كدب.. أنا واحدة من الناس اللي سكتوا على حقهم وتحملت اللي مايتحملوش جبل عشان ماسمعش حكايات ظالمة وتعليقات وإشاعات مؤذية ليا ولأهلي.. إليسا خبت مرضها قاومته لحد ماتغلبت عليه وأعلنت عنه بعد ما شفيت.. ده مثال للصراع اللي ممكن تعيشه فنانة أو شخصية عامة بعيد عن الأضواء وتظهر للأضواء بوجه آخر مشرق ورائع… وكمان تشوفه بيشتغل وبينجح وانت ماتعرفش الحالة اللي كان فيها وهو بيقدم عمل فني يسعد بيه جمهوره ..”.

وأضافت قائلة: “أتمنى إن الناس تعرف إن الفنان إنسان وممكن يكون بيعاني معاناه انت لا تعلم عنها شيء وبتنتقده فقط وتقسى عليه وتحلل وتحرم وتدخله النار وانت قاعد مكانك بكلمتين على موبايل في إيدك وتنسج قصص وإشاعات وانت لا تعلم إلا أقل أقل القليل عنه ..تحية لإليسا.. تحية للأقوياء الذين لا يظهرون قوتهم لنا ولكنهم يخوضون معارك لا نعرف عنها شيئا”.

كما شارك بمساندة إليسا الإعلامي الشاب وائل منصور، الذي كشف عن جزئية خاصة بإرهاق إليسا خلال الفترة الماضية وسقوطها على المسرح، حيث غرد على موقع تويتر قائلا: “طول الوقت ده لما كانت بتقع من عالمسرح كان عشان كانت بتطلع من علاج إشعاعي واحنا ولا عارفين ونشير ونضحك.. صفعة قوية نصحى ومانحكمش على شخص لأنك ماتعرفش بيعدي بايه”.

طول الوقت ده لما كانت بتقع من عالمسرح كان عشان كانت بتطلع من علاج إشعاعي و احنا ولا عارفين و نشير و نضحك.. صفعه قويه نصحي و مانحكمش علي شخص لأنك ماتعرفش بيعدي بايه

#اليسا — Wael Mansour (@WaelMansour) August 7, 2018

المصدر: روتانا