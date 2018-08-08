موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


مخرجة كليب “إلى كل اللي بحبوني” تخرج عن صمتها

فنون
المصدر: وكالات
0

خرجت المخرجة اللبنانية أنجي جمّال عن صمتها في تغريدات عدّة عن قرارها تحويل قصة انتصار الفنانة إليسا على مرض سرطان الثدي وروت القصة الكاملة وراء هذا الفيديو كليب.

وجاء في تغريدات جمّال: “اتصلت بي إليسا في أحد الأيام وقالت: “أريد أن أخبر قصتي، فيما كنّا نحضّر لكليبها الجديد…أرسلت لي كل التسجيلات الصوتية التي سمعتموها في الكليب، من دون أن تعلم أنني سأجد فيها الطريقة الأفضل لتجسيد الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال مسيرتها مع المرض والألم والنجاة”.

وأضافت: “لم نكن نصوّر او نعمل، كنّا نمرّ في تلك اللحظات معها مجدداً، نعيشها مجدداً، وما رأيتموه هي دموع حقيقية”.

وختمت جمّال بتغريدة موجهة إلى إليسا: “أقدّر وأحترم قوتك وشجاعتك وقلبك. آمل أنني تمكنت من تجسيد رسالتك”.

إقرأ ايضاً

إليسا قاومت السرطان وغلبته… شهادة حياتها تُلهم الملايين

بالفيديو- شاهين “الهيبة” يتحوّل إلى الغناء مع ناصيف…

بعد نيكول ونادين.. نجمة جديدة مُرشحة لبطولة “الهيبة”

المصدر: الجمهورية

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
فنون

بالصورة – جمال طفليّ شاكيرا وبيكيه يبهر الملايين… من يشبهان أكثر؟

فنون

بعد الكشف عن وصية جورج مايكل.. حبيبه اللبناني في صدمة

فنون

داليدا خليل تحقق رقمًا قياسيًا بفيلمها الجديد

فنون

نانسي عجرم تعلن عن حملها بطريقة طريفة