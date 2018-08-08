مخرجة كليب “إلى كل اللي بحبوني” تخرج عن صمتها

خرجت المخرجة اللبنانية أنجي جمّال عن صمتها في تغريدات عدّة عن قرارها تحويل قصة انتصار الفنانة إليسا على مرض سرطان الثدي وروت القصة الكاملة وراء هذا الفيديو كليب.

وجاء في تغريدات جمّال: “اتصلت بي إليسا في أحد الأيام وقالت: “أريد أن أخبر قصتي، فيما كنّا نحضّر لكليبها الجديد…أرسلت لي كل التسجيلات الصوتية التي سمعتموها في الكليب، من دون أن تعلم أنني سأجد فيها الطريقة الأفضل لتجسيد الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال مسيرتها مع المرض والألم والنجاة”.

وأضافت: “لم نكن نصوّر او نعمل، كنّا نمرّ في تلك اللحظات معها مجدداً، نعيشها مجدداً، وما رأيتموه هي دموع حقيقية”.

وختمت جمّال بتغريدة موجهة إلى إليسا: “أقدّر وأحترم قوتك وشجاعتك وقلبك. آمل أنني تمكنت من تجسيد رسالتك”.

المصدر: الجمهورية