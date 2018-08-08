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يوسف الخال في رسالة عالية اللهجة للرئيس عون: ..ساعتها بتعمل بطل

فنون
المصدر: وكالات
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نشر الممثل يوسف الخال تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، توجه من خلالها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، طالبا منه أن “يصدم” الواقع ويُحدث تغييرا، وكتب الخال:

“لوضع بدّو صدمة.. و الوحيد القادر يعملها هو الرئيس ميشال عون.. أنا مع إنو يعطيهم مهلة ٦ اشهر و إذا ما صار شي..أنا مع يعمل مؤتمر صحفي يفضح فيه بالأسماء كل من تآمر على العهد.. و من بعدها يعلن إستقالته و يقلّن إلى الجحيم إنتوا و هالجمهورية الزبالة متلكن..و يفلّ،ساعتها بيعمل بطل”.

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