بالإضافة الى الفني والاعلامي.. إليسا تتلقى الدعم السياسي

بعد ان قدّم عدد كبير من محبّي ومعجبي النجمة إليسا دعمهم لها، وبعد ان ساندها زملاؤها النجوم وأهل الصحافة والاعلام بعد ان كشفت عن المحنة الأخيرة التي مرّت بها، تلقّت ملكة الاحساس الدعم السياسي ايضاً.

فقد توجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من خلال صفحته الخاصة على تويتر الى إليسا بالقول: “الحمدالله عالسلامة… لم نتفاجأ بارادتك التي تغلبت على المرض”.

واضاف: “نعول على مدى تأثر كثر بك فتكونين لهم القدوة في حب الحياة وتحضّي النساء بينهم على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر الذي قد ينقذ حياة المرأة”.

من جهة، ساند ايضاً رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض ملكة الاحساس وتوجّه لها قائلاً: “دايماً عرفناك امرأة شجاعة، واليوم أثبتّي عن جديد بهالرسالة الملهمة شجاعتك وقدرتك على نشر الوعي والتأكيد ان الكشف المبكر لسرطان الثدي بينقذ أرواح”.

وختم: “مبروك الانتصار والعمل المميز. ومتل ما ذكرتي “الكشف المبكر قادر على انقاذ حياتك لا تهمليه واجهيه”.

بدوره، غرّد النائب نديم الجميّل موجّهاً تحية الى إليسا وقال: “تحية تقدير واحترام للفنانة القديرة إليسا”.

وتابع بالقول: “تجسيد هذه التجربة المريرة في عمل فني رائع ومبدع هو رسالة إنسانية وقدوة للجميع”.

الجمهورية