موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


بالفيديو: في حفلها الأول بعد انتصارها على المرض.. اليسا تصاب بنوبة بكاء على المسرح

فنون
المصدر: وكالات
0

دخلت النجمة اليسا في نوبة من البكاء الحار لتأثرها الشديد عند احيائها حفلها الأول بعد شفائها من السرطان، بحضور جمهورها في “أعياد بيروت”، وأصدقائها الفنان فارس كرم والممثلة المصرية لبلبة ومخرجة كليب أغنيتها الجديدة أنجي جمال.

وفور انتهاء الأغنية وجهت كلمة لجمهورها، قائلة: “كنت أوّد تحضير كلمة أشكركم بها على محبتكم، لكن لم أقدر. أولاً أنا أريد أن أشكركم لا على التعاطف لأني لا أريد أي تعاطف، أنا أشكركم على محبتكم الكبيرة”.

وأضافت: “أريد أيضاً أن أشكر كل من لا يحبني، لأنهم جزء منهم بدأ يحبني. شكراً لكم”.

وافتتحت إليسا الحفل بأغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوني”، إهداء للجمهور الضخم الذي كان في استقبالها في الحفل بالورود البيضاء تعبيراً عن فرحتهم بتجاوزها محنتها المرضية.

إقرأ ايضاً

الموت يفجع نجماً لبنانياً!

المرض يجمع سعيد الماروق وإليسا رغم الخلاف وزياد برجي يعتذر

تفاعل كبير من النجوم مع إليسا بعد “إلى كل اللي بيحبوني”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
فنون

بالصورة – ماذا كشف صديق إليسا المقرب عن مرحلة مرضها؟

فنون

يوسف الخال في رسالة عالية اللهجة للرئيس عون: ..ساعتها بتعمل بطل

فنون

إليسا قاومت السرطان وغلبته… شهادة حياتها تُلهم الملايين

فنون

بالفيديو- شاهين “الهيبة” يتحوّل إلى الغناء مع ناصيف زيتون…