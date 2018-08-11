بالفيديو: في حفلها الأول بعد انتصارها على المرض.. اليسا تصاب بنوبة بكاء على المسرح

دخلت النجمة اليسا في نوبة من البكاء الحار لتأثرها الشديد عند احيائها حفلها الأول بعد شفائها من السرطان، بحضور جمهورها في “أعياد بيروت”، وأصدقائها الفنان فارس كرم والممثلة المصرية لبلبة ومخرجة كليب أغنيتها الجديدة أنجي جمال.

وفور انتهاء الأغنية وجهت كلمة لجمهورها، قائلة: “كنت أوّد تحضير كلمة أشكركم بها على محبتكم، لكن لم أقدر. أولاً أنا أريد أن أشكركم لا على التعاطف لأني لا أريد أي تعاطف، أنا أشكركم على محبتكم الكبيرة”.

وأضافت: “أريد أيضاً أن أشكر كل من لا يحبني، لأنهم جزء منهم بدأ يحبني. شكراً لكم”.

وافتتحت إليسا الحفل بأغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوني”، إهداء للجمهور الضخم الذي كان في استقبالها في الحفل بالورود البيضاء تعبيراً عن فرحتهم بتجاوزها محنتها المرضية.