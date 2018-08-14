في فيديو قديم – إليسا تكشف مرضها من دون أن ينتبه أحد… شاهدوا ماذا فعلت

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إليسا أثناء حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش.

وظهرت إليسا في المقطع المصور وهي تصعد في السيارة إلى جانب المقدّم. ولوحظ شعورها بالألم في المنطقة الواقعة بين صدرها وكتفها عند قيامها بإغلاق الباب.

وأشار المتابعون إلى أن هذا التصرف العفوي شكل دليلاً على مرض النجمة وأن أحداً لم يلاحظ ذلك في حينها.

ويشار إلى أن أنجي جمال، وهي مخرجة “كليب” إليسا الجديد، كشفت في لقاء ضمن برنامج “عرب وود” أن الأخيرة لم تخضع للعلاج الكيميائي.

وردت بذلك على التساؤلات المشككة التي تناولت سبب عدم تساقط شعر الفنانة رغم خضوعها للعلاج الكيميائي.

ويشار إلى أن إليسا نشرت مؤخراً عبر حسابها على “إنستغرام” فيديوهات سجلت أثناء إحيائها حفلاً ضمن فعالية “أعياد بيروت”.