جو رعد يساعد “فاطمة “: انا ربيت يتيم الله لا يجربكن

بعد انتشار قضيّة الطفلة فاطمة التي تبلغ من العمر 12 عاماً وتعمل في تصليح السيارات لتعيل عائلتها حيث أنها تحلم بأن تكون مصففة شعر، إتّخذ النجم جو رعد خطوة إنسانية تجاهها.

وفي تغريدة له عبر “تويتر” كتب رعد: “الرجاء من فاطمة اذا بتعرفوها تتوجه لصالون جو رعد بفردان نحنا رح نعلمها المهنة الى جانب دراستها خليها تتمرس من زغرها ولما تكبر انشا الله تشتغل بالمهنة وتحقق حلمها”.

الرجاء من فاطمة اذا بتعرفوها تتوجه لصالون جو رعد بفردان نحنا رح نعلمها المهنة الى جانب دراستها خليها تتمرس من زغرها ولما تكبر انشا الله تشتغل بالمهنة وتحقق حلمها https://t.co/nFW0gFvD4e — Joe Raad (@JoeRaad) August 14, 2018

واثر التفاعل الواسع التي لقيتها مبادرة رعد عبر مواقع التواصل، لفت الأخير الى أنه: “انا ربيت يتيم وكنت بحاجة لأي شخص يمدلي ايدو ورح مد ايدي لكل طفل محتاج حتى ما يدوق اللي انا دقتوا الله لا يجربكن شو يعني طفل بدل ما يلعب يكون راكض ورا رزقة المفروض توصلو هو ومرتاح”.