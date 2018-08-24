بالصور: وفاة ممثل عربي بحادث سير مروع

توفي الممثل الأردني المعروف ياسر المصري إثر تعرضه لحادث سير ليل الخميس ـ الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن المصري نقل إلى مستشفى في مدينة الزرقاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحادث السير الذي تعرض له الفنان الأردني وأدى إلى وفاته وإصابة أحد أقاربه في ذات السيارة التي كان يستقلها.

وقال نشطاء على مواقع التواصل نقلا عن مصادر مقربة من الفنان الراحل، إن الأخير كان بزيارة لوالدته في منزل شقيقه في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان، بضاحية مكة.

وحال مغادرته منزل شقيقه – بحسب المصادر- وجد جاره يحاول تشغيل مركبته فما كان من الفنان المصري إلا أن ركبها محاولا تشغيلها عن طريق “التعشيق”.

ولأن الشارع كان منحدرا لم يستطع المصري السيطرة على المركبة ما أدى لتدهورها واصطدامها بجدار أحد المنازل ومركبة كانت مركونة بجواره ما أدى إلى وفاته وإصابة شخص تصادف وجوده مع لحظة وقوع الحادث.

وبحسب وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصادر أمنية فإن وفاة الفنان ياسر المصري جاءت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس بتوقيت الأردن في محافظة الزرقاء غربي العاصمة عمان.

وأشارت إلى وقوع حادث صدم بين مركبة خصوصي وكانت متوقفة بدون سائق وبين باص خصوصي، حيث نتج عن الحادث وفاة الممثل الاردني ياسر المصري، وإصابة شخص آخر حالته بليغة.

وكان الفنان الراحل قد شارك عام 2007 في المسلسل البدوي “نمر بن عدوان”، الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

وشارك في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية، كما شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية، إذ عمل مدربا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة، ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية عام 2007.