إلغاء عرض مسرحية هشام حداد في سوريا ووزارة الثقافة السورية توضح

أصدرت وزارة الثقافة السورية قراراً بمنع مسرحية “هشام شو” التي كان من المقرر عرضها بعد غد الجمعة في فندق داما روز في العاصمة السوري دمشق.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة توضيحاً حول سبب إلغاء العرض جاء فيه “أُعلن العرض المذكور قبل أن تُوافى وزارة الثقافة – وهي الجهة المسؤولة عن المسرح في سورية – بطلب من الجهة المنظِّمة للعرض، وقد علمت وزارة الثقافة بالعرض المشار إليه من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، ولم تتلق أي كتاب من المنظمين بهذا الخصوص”.

وتابعت الوزارة ” يحتاج إقرار أي عرض مسرحي يُقدم للجمهور في مسارح القطاعين العام والخاص إلى جملة من الإجراءات التنظيمية المعروفة للتأكد من المضمون أو المحتوى، وهو ما لم يتم اعتباره من قبل الجهة التي نظمت العرض”.

وأضافت ” تؤكد وزارة الثقافة أن الشركة المنظمة للعرض لم تَقُمْ باستكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة، كما أنها لم تكن جاهزة لتقديم سيناريو تفصيلي ليُصار إلى تقييمه، ومن ثمَّ فإن العرض المسرحي “لايف ستوري – هشام شو” لن يُعرض في سورية في الزمن الذي حُدِّدَ”.

وحتمت بالقول “لطالما فتحت سورية قلبها للفن العربي والدولي الراقي، واستقبلت عروضاً فنية محترمة ما تزال مستقرة في وجدان من تابعوها، وستبقى سورية شامخة بثقافتها وحضارتها مرحِّبةً بجميع الفنانين الذين يحترمون فنهم ويقدرون جمهورهم”.