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مفاوضات وتدخلات على مستوى كبير.. ما جديد “باب الحارة”؟

فنون
المصدر: وكالات
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لم يُعرف بعد، ما إن كانت المفاوضات بين شركة الإنتاج السورية الخاصة بمسلسل باب الحارة، قد انتهت باتفاق مع محطة MBC الفضائية، بشأن تقديم الجزء العاشر من المسلسل، الذي نال قسطاً وافراً من النجاح على مدى عشر سنوات.

وفي هذا الصدد، كشفت معلومات صحفية أنّ “شركة الإنتاج تعمل على تقديم أو تصوير جزئين من المسلسل الذي تطوّر مع الوقت ويكاد يبقى الأكثر شعبية بحسب ما يؤكد القائمون عليه، من خلال تقييم نسبة المشاهدة التي لا تقبل الشك، وأيضاً بحسب الإحصاءات الدورية للـMBC مع بداية الموسم الرمضاني الخاص بالدراما”.

وبحسب المعلومات، فإنّ تدخلات على مستوى كبير في سوريا تطالب بالتجهيز للتصوير، وستحظى إدارة إنتاج باب الحارة بمساعدات ريثما يُبثّ على الهواء في رمضان المقبل، خصوصاً وأن الشركات التي تعرّضت لانتكاسات يستدعي وضعها خوض مغامرة من خلال إنتاج شعبي يحقق أرباحاً.

والواضح أن المنتج السوري أوقف كل ما له علاقة بالدراما في بعض المحطات وينتهج سياسة إنتاج المنوّعات، كما هو حال تلفزيون “لنا” الذي يُعد الأقوى في سوريا اليوم.

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