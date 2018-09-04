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بالفيديو: هل أعلن الإعلامي سامي كليب خطوبته؟

فنون
المصدر: وكالات
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الممثلة السورية سوزان نجم الدين، وهي ترقص مع الإعلامي اللبناني سامي كليب، أثناء تواجدهما في موسكو.

وكانت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق انستغرام، ظهرت من خلاله سوزان نجم الدين برفقة سامي كليب وهما على متن باخرة، ومجموعة من الشباب يصرخون “مبروك مبروك” ليقوم سامي برفع يد سوزان ليظهر خاتم خطوبتهما.

وعلقت منى المنصوري على الفيديو قائلةً: “اهنئ حبيبتي وصديقتي الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على خطوبتها في موسكو إلى الإعلامي سامي كليب، منّك المال ومنها العيال بس يا رب ما ترجع في كلامها.

وحتى الآن لم يصدر عن الطرفين أي تأكيد للخبر أو نفي للخبر.

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