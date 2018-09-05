وائل كفوري يصدم الجمهور: أفضّل أن أنام بغرفة وزوجتي بأخرى!

فاجأ النجم وائل كفوري الجمهور في إطلالته في الحلقة الأولى من برنامج “تخاريف” الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال وائل: “أنا فاسد زي بقية الناس، وأنا الآن لست محافظاً، لكن زمان كنت محافظاً. الحياء اختفى في مجتمعنا”.

كما وصدم وائل كفوري الجمهور بعد سؤال الكيلاني عن الزواج، إذ أكّد أنّه “أفشل مؤسسة”، مشيراً إلى أنّه يُفضّل أن ينام الزوجان في غرف منفصلة بسبب الحركة الكثيرة وقت النوم، وهو أيضاً يُفضّل ذلك مع زوجته.

ولدى سؤاله عن الشخصية التي يرغب في أن يراه مرتدياً “طاقية الإخفاء”، قال كفوري: “أحب البس طاقية الإخفى علشان أروح أشوف حُبّي الأول من الممكن”.