أزمات سعد لمجرّد تتفاقم.. وخسارة جديدة أحزنته بعد السّجن!

بعد خروجه من أزمته الأخيرة بكفالة مادية إثر اعترافه بممارسته فعلاً علاقة جنسية بالتراضي مع فتاة اتّهمته باغتصابها، يمرُّ الفنان المغربي سعد لمجرّد بأزمة نفسية متفاقمة، بحسب ما أفاد موقع “نواعم” الذي كشف أنّ لمجرّد يعاني من أزمة نفسية منذ طفولته، وهو يفكر جدياً باللجوء إلى طبيب نفسي ليتخلّص من آثار ما تعرّض له خلال الفترة الماضية.

وأشار موقع “نواعم” إلى أنّ سبب حزن لمجرّد المتفاقم بعد خروجه من السجن هو حذف اسمه من الجائزة الدولية “أفريما” التي كان ينافس فيها على لقب أفضل مطرب في أفريقيا.

ونقل الموقع عن مصادر مقرّبة من لمجرد قولها إنّه يشعر بحزن شديد تجاه ذلك، خصوصاً وأنّه كان يتوقّع حصوله على الجائزة بنسبة كبيرة قبل تعرّضه لهذه الأزمة التي أطاحت بأحلامه.

وكان محامي لمجرّد الخاص مويتي الملقّب بـ”الوحش” قد انسحب من قضيته وتبرّأ منها ليستلمها أحد المحامين الشباب وهو جون مارك فديدا.