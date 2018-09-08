فنانة عربية تلغي حفل زفافها قبل إقامته بساعات.. ماذا حدث بينها وبين العريس؟

ألغت الفنانة المصرية ناهد السباعي حفل زفافها إلى رجل الأعمال محمد عبد ربه، وذلك قبل ساعات قليلة من إقامته أمس الجمعة بالعين السخنة، وذلك في مفاجأة صادمة.

وترددت أخبار أن السبب وراء هذا القرار هو نشوب شجار حاد بين ناهد ومحمد، ولم يتمكن المقربون منهما من السيطرة عليه، أو النجاح في الصلح بينهما.

وكانت ناهد قد دعت عدد من النجوم لحضور حفل زفافها، وذلك قبل أن تتخذ قرار إلغائه، وطلبت منهم عدم إلتقاط أي صور لها أو نشر أي مقاطع فيديو من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ناهد كانت قد عقدت قرانها بأحد المساجد في القاهرة، واقتصر هذا الحدث على حضور المقربين منها ومن عريسها فقط.