مي حريري “تعبانة”: ملحم بركات توفي مقهورا.. الله يهدي عائلته!

شاركت الفنانة مي حريري في حلقة جديدة من برنامج “بلا تشفير” مع الإعلامي تمام بليق، وأكّدت أنها لم تنسى ملحم بركات الفنان والصديق ولكنها نسيته كزوج وحبيب.

ولفتت حريري الى أنها مرضت بعد وفاة بركات ووصلت إلى مرحلة الإنهيار حيث أدّى ذلك إلى دخولها المستشفى. وإعترفت خلال الحلقة أن بركات توفي مقهورا إلا أنها لم تكشف عن السبب، مضيفة: “لأول مرة أعترف أنني تعبانة!”.

وشددت حريري على أنها تنازلت في السابق عن ميراث بركات بإستثناء منزله في ريفون الذي أصبح لإبنها ملحم جونيور.

تابعت أنه لا يهمها أي شيء يخصّ بركات، إلا أنها دعت الله أن يهدي عائلته وأن يحترموا تاريخه ويعالجوا هذه المواضيع”.

وعن حياتها مع بركات، إعترفت أن “أبو مجد كان يغار عليها وفي نفس الوقت كان نسونجي ويخونها”.

وكشفت حريري عن أصعب قرار إتخذته في حياتها كان أن تعيش إبنتها مع والدها