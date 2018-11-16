مفاجأة ملحم ومعين.. هذا ما سيطلقانه خلال أيام!

ورد في صحيفة “الأخبار”: كان الجميع في انتظار العمل الفني الذي يجمع ملحم زين ومعين شريف، على إعتبار أن الثنائي من أجمل الأصوات على الساحة الفنية اليوم، وينافسان بعضهما بالأعمال الرومانسية والمواويل الجبلية.

لكن يبدو أن الأغاني الرومانسية لن تجمع بين المغنيين، بل سيكون العمل بينهما على أغنية وطنية.

في هذا الاطار، تلفت بعض المصادر لـ”الأخبار” إلى أن الثنائي يستعدّ لطرح أغنية وطنية من توقيع الملحن سمير صفير وكلمات نزار فرنسيس. وسيصدر العمل الجديد خلال أيام ويتزامن مع عيد الاستقلال الـ 75 والذي يصادف الخميس المقبل.

كما سيصور الدويتو على طريقة الفيديو كليب وسيعرض الاسبوع المقبل على الشاشات المحلية.

المصدر: الأخبار