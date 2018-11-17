بعد أزمتها الصحية.. الكشف عن موعد عودة ميريام فارس إلى الغناء

بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها أخيراً لا تزال ميريام فارس غائبة عن الساحة الغنائية حتى تتعافى تماماً، وفضّلت الصمت خلال الفترة الماضية بعد انتشار شائعات كثيرة بسبب اختفائها ما بين حمل وما بين إصابتها بمرض خبيث وغيرها.

وقد ظهرت ميريام منذ أيام عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام كجزء من حملتها الدعائية لإحدى العلامات التجارية الخاصة بأزياء النساء في الوطن العربي، ومن بعدها نشرت صوراً أخرى لحملة جديدة وهي إعلان لماركة عدسات لاصقة.

وعُلِم ان ميريام قد أبدت موافقتها المبدئية على إحياء حفل غنائي جديد في رأس السنة بتاريخ 30 كانون الأول في أبو ظبي، ليكون موعد عودتها مجدداً لاستئناف نشاطها الفني والوقوف أمام جمهورها من جديد بعد فترة راحة استمرت لأشهر؛ هذا الحفل سيحييه أيضاَ الفنان عمرو دياب، على أن تقدّم ميريام الفقرة الأولى من الحفل ويقدّم عمرو دياب فقرة السهرة، خاصة أنه سيحيي حفلاً آخر قبله في شرم الشيخ.

ومن المقرّر أن يُقام الحفل في جزيرة تُدعى “المايا”، حيث سيكون الحضور مجانياً لأنه لا تتوفر هناك أماكن للجلوس.