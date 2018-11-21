بالفيديو: نجا من الم*وت.. فادي اندراوس يكشف عن مرضه بطريقة مؤثرة

كشف الفنان فادي أندراوس تغلّبه على مرض القلب بعد معاناة دامت نحو 4 سنوات. وتحدّث فادي عن تفاصيل رحلته مع المرض منذ العام 2014 حيث أظهرت نتائج فحوصاته الطبية، أنّه يعاني مشاكل في القلب.

وروى كيف أدّى تضخّم مساحة الصمام الأبهر، الذي يوزّع الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، إلى التسبّب بخطر على حياته ما دفعه لإجراء عملية “القلب المفتوح” قبل عام.

ولفت فادي الى أنّه كلاعب تاي بوكسينغ، اراد اظهار جسم مثاليّ فلجأ الى الحقن والحبوب لمساعدته على الوصول الى هدفه، لكن بعد فترة قصيرة اكتشف أنه على خطأ. وختم أندراوس الفيديو بجملة “أنا حيّ، أنا مقاتل، أنا مؤمن”.