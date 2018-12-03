“كِتروا سكاكين الغَدِر”: نادين الراسي تخرج عن صمتها وتنشر فيديو مؤثرًا

عبّرت الممثلة نادين الراسي عن حزنها الكبير وإشتياقها إلى أولادها الذين ذهبت حضانتهم إلى طليقها.

ونشرت نادين عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو مؤثرًا لصور أولادها أرفقته بتعليق جاء فيه: “لقلبي إنتو النبض، لحياة وجودي إنتو السبب، يا رب ساعدني شيل من قلبي الغضب، وردلي ولادي بحق إبنك اللي انصلب”.

وتعاني نادين منذ فترة حالة نفسيّة سيئة بعدما فقدت حضانة أولادها ومنعها طليقها جيسكار أبي نادر عن رؤيتهم حيث أدّى ذلك إلى محاولتها الإنتحار.

ونشرت نادين فيديو قالت فيه “يا رب اعطيني الصّبِر… كِتروا سكاكين الغَدِر… برِّد من قلبي الجمر… واجبر بخاطر وقلب إم انكسر”.