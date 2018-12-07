سعد لمجرد خارج أسوار السجن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، منذ ليلة الأربعاء 5 ديسمبر، نبأ إفراج السلطات الفرنسية عن الفنان المغربي، سعد لمجرد.

وسجن لمجرد لأكثر من شهرين في سجن “دراغوينان” في جنوب فرنسا، وذكرت التقارير الصادرة أمس، أن الفنان المغربي حصل على إفراج مشروط، وأطلق سراحه مقابل كفالة مالية كبيرة.

وأكد العديد من أصدقاء لمجرد هذه الأنباء عبر الشبكات الاجتماعية، حيث سارع عدد منهم لتهنئته على “الحرية”.

ومع ذلك، فإن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة حتى الآن، خاصة وأنه لم يصدر أي تعليق لعائلته حول الموضوع.

وكان موقع “Mediapart” الفرنسي، قد أعلن الخبر الذي جاء فيه: “خبر سار لمعجبي وأسرة سعد لمجرد. فقد خرج المغني المغربي من الاعتقال. مع التذكير بأنه وضع خلف القضبان منذ أكثر من شهرين في دراغينيان عقب اتهام فتاة له بالاعتداء عليها في سان تروبي”.

وأودع لمجرد في السجن، منذ يوم الثلاثاء 18 سبتمبر الماضي، بقرار من محكمة الاستئناف في “d’Aix-en-Provence”.