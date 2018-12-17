مايا رعيدي تقترب من تاج “ملكة جمال الكون”.. إثارة لأبعد حدود! (صور وفيديو)

بعد تحضيرات مُكثّفة لمسابقة ملكة جمال الكون، تتوجّه الأنظار الى التاج العالمي الذي ستخطفه إحدى الملكات بعد ساعات فقط.

ومن بين الملكات المشاركات في هذا الحدث العالمي، ملكة جمال لبنان مايا رعيدي التي أسرت الأنظار بإطلالاتها، إن كانت بفساتين موقّعة من أبرز المصممين اللبنانيين أو بالبيكيني.

ودعمًا لها، نشرت ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه عبر حسابها على “انستغرام” فيديو يُظهر رعيدي وهي تمشي على مسرح الجمال العالمي في تايلاند بلباس البحر باللون الازرق، وعلّقت بالقول: “12 ساعة متبقية للمسابقة.. من سيدعم الملكة؟”.

وكانت فقيه قد نشرت فيديو عبر حسابها على “انستغرام” يجمعها برعيدي، خلال اجتماع تحضيري لملكة جمال الكون.

ولفتت رعيدي الى أنّ الفيديو يُظهر مقتطفات من وصولها الى المطار في الولايات المتحدة قبل توجهها الى تايلاند، حيث التقت بريما فقيه في لوس أنجلوس.

ومن أبرز اللحظات خلال التحضير للحدث العالمي، كان فيديو نشرته رعيدي وهي تقول بصوتٍ عالٍ “أنا من لبنان”. كما كانت نشرت صورًا وفيديوهات لها خلال مرورها بزيّ مستوحى من الأرزة.