مايا رعيدي تكشف عن فضيحة في “ملكة جمال الكون”.. وتضع ريما فقيه في موقف محرج!

في أول تعليق لها بعد عدم نيلها مرتبة متقدمة في ملكة جمال الكون”، قالت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي إن التجربة التي عاشتها هي واحدة من اكثر التجارب أهمية في حياتها، كاشفة عن سبب غيابها عن العشرين الاوئل ضمن المسابقة.

وتضيف رعيدي: أنا لست حزينة أو مصدومة وأعلم أنني وضعت كل طاقاتي في هذه المسابقة، أنا فقط أشعر بخيبة أمل لأن بعض الأشخاص الذين هم من العامود الفقري للمسابقة وصلوا في وقت متأخر الى بانكوك، تحديدا قبل يوم واحد من الحفل، وكان حضورهم نقطة تحول كبير لا أعرف تفاصيلها الدقيقة بعد، طالبة من ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه توضيح الحقائق كاملة.!

وتابعت: “البعض وضعوا مصلحتهم الشخصية قبل بلدهم، غير آبهين بالمهنية المطلوبة وهذا أمر مخيب للآمال. انا لا أتحدث عن مصلحتي الشخصية بل عن مصلحة لبنان”.

وختمت: “اتمنى أن تتسم المسابقة في العام القادم بالنزاهة كي تستطيع كل ملكة ان تحمل اسم بلدها”.