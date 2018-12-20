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مايا رعيدي تكشف عن فضيحة في “ملكة جمال الكون”.. وتضع ريما فقيه في موقف محرج!

المصدر: وكالات 0
Maya Reaidy holds her crown after winning Miss Lebanon 2018 competition at Forum de Beyrouth in Beirut, Lebanon September 30, 2018. REUTERS/Mohamed Azakir

في أول تعليق لها بعد عدم نيلها مرتبة متقدمة في ملكة جمال الكون”، قالت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي إن التجربة التي عاشتها هي واحدة من اكثر التجارب أهمية في حياتها، كاشفة عن سبب غيابها عن العشرين الاوئل ضمن المسابقة.

وتضيف رعيدي: أنا لست حزينة أو مصدومة وأعلم أنني وضعت كل طاقاتي في هذه المسابقة، أنا فقط أشعر بخيبة أمل لأن بعض الأشخاص الذين هم من العامود الفقري للمسابقة وصلوا في وقت متأخر الى بانكوك، تحديدا قبل يوم واحد من الحفل، وكان حضورهم نقطة تحول كبير لا أعرف تفاصيلها الدقيقة بعد، طالبة من ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه توضيح الحقائق كاملة.!

وتابعت: “البعض وضعوا مصلحتهم الشخصية قبل بلدهم، غير آبهين بالمهنية المطلوبة وهذا أمر مخيب للآمال. انا لا أتحدث عن مصلحتي الشخصية بل عن مصلحة لبنان”.

وختمت: “اتمنى أن تتسم المسابقة في العام القادم بالنزاهة كي تستطيع كل ملكة ان تحمل اسم بلدها”.

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Competing at the Miss Universe Competition @missuniverse has been one of the most exciting and empowering phases in my life. I want to thank from the bottom of my heart the Miss Universe organization from Mrs Paula Shugart @realpaulashugart to every single chaperone and security for this once in a lifetime unforgettable experience. I have gotten so much positive feedback from not only the organization itself, insider people and the girls who supported me and made me feel like it wasn’t a competition, and MOST importantly from my whole country and the world had my back with top 5 predictions and support all the way. My absence in even the top 20 was a turning point and a shock to all these people including myself . (Talk about element of surprise) I am not sad or shocked for myself AT All because I know I put my heart and soul into every part and step of this competition, with people giving the best feedback and comments and rooting for me, I am disappointed mostly that because of certain people who landed very late, (to Bangkok) (were supposed to be there earlier) people who are my backbone in this competition; their last minute presence (literally, the night before the competition) caused a twisted turning point that I have no knowledge of the exact details yet…)(Hopefully my national director @rimafakih will have a say to respond to all that happened, to have answers and provide the truth.) I am very thankful for all the people specially my parents and friends and Carlos @carlosaboufayssal who made this experience a reality. While other people put their own benefits and interests first and more importantly before the countries name. To throw it all away because of unprofessionalism, & lack of consistency is very disappointing and shameful again I am not talking about personal goals and dreams but about the fame and honor my country Lebanon deserves. Because really B7ebak ya Lebnein. I hope next years contestant will have a fair journey that will allow her to carry our great countries’ name, for her to satisfy all her fans; and support system and carry Lebanon’s name all the way.

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