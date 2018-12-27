هذه أبرز حفلات ليلة رأس السنة في لبنان وأسعارها!

يستعد لبنان للاحتفال باستقبال سنة 2019، من خلال العديد من الفعاليات وأبرزها الحفلات التي يحييها عدد من نجوم الغناء. اليكم لائحة بأبرز الحفلات التي ستقام في لبنان:

كاظم الساهر وملحم زين

يقام الحفل في كازينو لبنان وتبدأ الأسعار من 400 دولار إلى 800، وvip.

كاظم الساهر ونوال الزغبي وريم الشريف

يقام الحفل في “سي سايد بافيون”، والأسعار من 400 دولار إلى 900.



مايا دياب ومروان خوري

يقام الحفل في “لورويال – ضبية” والأسعار تبدأ من 220 دولارا إلى 440.

ملحم زين ونوال الزغبي

يقام الحفل في “فندق فينيسيا – بيروت، أما الأسعار فتبدأ من 350 دولارا إلى 650.

نادر الأتات وسعد رمضان وأدهم النابلسي ومجد موصللي

يقام الحفل في “فندق كمبينسكي- بيروت”، والأسعار تبدأ من 200 دولار إلى 500.

زياد برجي وناجي الأسطا وليال عبود

يقام الحفل في “فندق كورال بيتش – بيروت”، وتبدأ الأسعار من 150 دولارا إلى 400.

معين شريف وديع الشيخ ونانسي نصرالله

يقام الحفل في “فندق لانكستر ايدن باي”، أما الأسعار فتبدأ من 200 دولار إلى 400.

زياد برجي ربيع بارود وجاد نخلة

يقام الحفل في “أطلال بلازا طبرجا”، وتبدأ الأسعار من 125 دولارا إلى 250.

ناصيف زيتون وهشام حداد وآدم

يقام الحفل في “فندق الهيلتون”، وتبدأ الأسعار من 190 دولارا إلى 350.

حسين الديك وحازم الشريف وأيمن زبيب

يقام الحفل في فندق الموفمبك، وتبدأ الأسعار من 200 دولار إلى 400.

محمد اسكندر ومحمد مجذوب

يقام الحفل في “بيبلوس بالاس”، والأسعار تبدأ من 100 دولار إلى 175.