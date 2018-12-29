هل يعود فضل شاكر القديم؟

طرح المغني فضل شاكر مساء الأحد أغنيته الجديدة “يلا مع السلامة” عبر “يوتيوب” وصفحته الرسمية في “إنستغرام”.

ورغم مرور أيام على نشرها، لم تُحقق الأغنية الجديدة مشاهدات عالية، حيث لم تتجاوز الـ 100 ألف مشاهدة على يوتيوب حتى الآن.

والجدير ذكره أنّ هذه هي رابع أغنية يطرحها شاكر خلال العام 2018 بعدما قرر في مطلعه العودة للفن بعد اعتزاله.



وبعد عودته عن قرار الاعتزال في 30 آذار 2018، شارك شاكر في تتر مسلسل الممثلة المصرية يسرا “لدينا أقوال أُخرى” لكن الأمر تسبب بأزمة بينه وبين شركة الإنتاج. حيث قامت “العدل غروب” بحذف أغنية التتر التي أداها بعد ساعات من طرحها على يوتيوب في 8 أيار 2018، على خلفية أزمته القانونية التي يتابعها القضاء.

وبعد مرور أسبوع واحد، وتحديداً في 14 أيار 2018، طرح فضل شاكر أغنية “ليه الجرح” التي حصدت نحو 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب حتى الآن. فهل يعود فضل شاكر القديم؟