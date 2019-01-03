نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء «لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً»

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وهي تتراقص مع زوجها وابنتيها على أنغام أنشودة الفنان الكويتي حمود خضر «لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً».

وظهرت نانسي مع أبنائها وزوجها وهم يرددون كلمات الأغنية في سيارتهم وقد تفاعلوا معها، لكن الأمر على ما يبدو لم يرق للمتابعين. فقد أثار المقطع عاصفة من الانتقادات لنانسي باعتبار أن ما ورد في الأنشودة لا يعبر عن حال الفنانة اللبنانية.

التي احتاجت المال -وفقاً لمنتقدين- لإجراء عمليات تجميل، وبالتالي هي فعلاً أثبتت أنها «تحتاج المال حتى تزداد جمالاً». وعلق عدد من متابعي الفنانة بصور تظهرها قبل وبعد عمليات التجميل، وكتبت مغردة: «أنتِ خلّصتي كل المال بعمليات التجميل»، فيما انتقد آخرون تناقد كلمات الأغنية معها إذ وصفوها بأنها تعيش حياة رغدة.